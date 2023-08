Migranti: 1.200 lasciano hotspot Lampedusa

Saranno complessivamente 1.200 i migranti, dei 2.127 ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che oggi lasceranno l'isola. A pianificare la nuova raffica di trasferimenti è stata la Prefettura di Agrigento. In mattinata, la polizia scorterà da contrada Imbriacola fino al porto 550 persone che verranno imbarcate sul traghetto Galaxy, che ieri sera, durante le manovre d'attracco a Porto Empedocle, ha urtato la banchina e non è riuscito inizialmente ad aprire il portellone. La motonave non ha avuto bisogno d'andare in cantiere ed è, infatti, già pronta per un nuovo trasferimento di migranti. In serata, 210 nordafricani verranno fatti salire sul secondo traghetto di linea che collega le isole Pelagie con Porto Empedocle e 440 verranno invece imbarcati sulla motonave "Lampedusa" che farà rotta verso Trapani.



