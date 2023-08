Sindaco di Lampedusa a turisti, non c'è alcuna emergenza

"I numeri degli arrivi, negli ultimi mesi, sono triplicati. Grazie al lavoro egregio delle forze dell'ordine e alla Croce Rossa che si occupa della gestione dell'hotspot, la macchina dei soccorsi e dell'accoglienza funziona in maniera ottimale. Spesso veniamo però sbattuti sui giornali come 'isola al collasso', come 'isola presa d'assalto' e non è assolutamente così". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dove anche oggi si susseguono sbarchi e trasferimenti di migranti. Oggi ci sono stati 24 sbarchi con 638 persone, ieri erano stati 34 gli approdi con 1.232. Quotidianamente sono almeno mille invece i migranti che, con traghetti, navi militari e aerei, lasciano l'isola. "Talvolta ci chiamano i turisti per sapere qual è la situazione dell'isola. Non c'è alcuna emergenza sul territorio perché tutto è circoscritto all'interno dell'hotspot. Eppure il ruolo involontario di 'porta d'Europa' ci crea dei danni enormi all'immagine perché spesso passa il messaggio di un'isola insicura. Vorrei - ha aggiunto Mannino - che il Governo e l'Europa facessero un gesto forte per la mia popolazione e per tutte le forze dell'ordine che accolgono e salvano vite umane".





