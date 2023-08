Pnrr: 8 milioni a Marsala per parco Salinella ed ex scuola

Otto milioni di fondi Pnrr saranno impiegati per riqualificare e arredare, a Marsala, il parco pubblico realizzato alcuni anni fa nell'area dell'ex Salinella e ristrutturare, per un intervento di social housing, nel vicino quartiere popolare Sappusi, i locali, abbandonati, dell'ex scuola elementare "Lombardo Radice". Previsto anche il recupero dei moli per un collegamento via mare con la riserva naturale dello Stagnone.

L'amministrazione del sindaco Massimo Grillo ha approvato il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica. "Restituiamo alla città - dice il sindaco Grillo - un luogo tradizionalmente trascurato e diventato negli anni luogo di degrado facendolo diventare quello per cui è vocato: porta di accesso alla città e collegamento tra centro urbano e le Isole dello Stagnone".

"Grazie al finanziamento ottenuto dalla mia amministrazione - prosegue il primo cittadino - e al progetto approvato in giunta ieri, il parco della Salinella diventerà il più grande parco urbano della città".



