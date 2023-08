Donna trovata morta con taglio alla gola, indagini nel nisseno

Si indaga sulla morte di una donna di 45 anni che è stata trovata nella sua casa con un taglio alla gola a Riesi in provincia di Caltanissetta Sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto si apprende, il contesto familiare della donna sarebbe stato tormentato a causa del provvedimento di allontanamento dei figli dal contesto familiare e la separazione dal marito.

Il decesso, scoperto dopo la segnalazione di una vicina che non la vedeva da tempo, risalirebbe ad alcuni giorni fa. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista compresa quella del possibile suicidio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA