Donna trovata morta con taglio alla gola a Riesi, si è suicidata

Si sarebbe suicidata la donna di 45 anni trovata morta nella sua abitazione di Riesi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la quarantacinquenne stava attraversando un periodo di forte depressione dopo la separazione. I figli erano stati affidati al marito e questa cosa l'avrebbe gettata definitivamente nello sconforto tanto da farla arrivare a compiere il gesto estremo.

A segnalare che qualcosa non andava sarebbe stata una vicina che non vedeva la donna da giorni e dunque, preoccupata, ha allertato le forze dell'ordine.

Quando uomini dell'Arma, vigili del fuoco e operatori del 118 sono entrati hanno trovato la donna con un taglio alla gola e un coltello nelle vicinanze. Il medico legale ha eseguito l'ispezione cadaverica. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia ammazzata.



