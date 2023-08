Ambiente: progetto per preservare lucertola Eolie

Nell'arcipelago delle isole Lipari si trova un piccolo sauro endemico la lucertola delle Eolie (Podarcis raffonei), oggi in grave pericolo di estinzione.

Dall'aspetto apparentemente poco appariscente, questo rettile conserva tuttavia una storia evolutiva caratterizzata da una forte resilienza e indole alla sopravvivenza in aree ostili dal punto di vista climatico, e con scarse di risorse trofiche, dove persiste con un limitato numero di individui. Ad oggi, la lucertola delle Eolie, un tempo distribuita su tutte le sette isole Eolie, sopravvive in tre isolotti (Scoglio Faraglione, Strombolicchio e La Canna) e un piccolo promontorio sull'isola di Vulcano (Capo Grosso).

La lucertola delle Eolie negli ultimi decenni ha dovuto affrontare una sempre maggiore antropizzazione dell'habitat dovuta al crescente turismo che ha interessato l'intero arcipelago e che porta ad inevitabili sfide in termini di conservazione. Una popolazione totale piccolissima e distribuita in un areale estremamente ridotto e frammentato ha portato l'Unione internazionale della conservazione della natura ad inserire Podarcis raffonei nella più̀ alta categoria di rischio di estinzione: Critically Endangered, ovvero in pericolo critico di estinzione.

Per questo è stato elaborato il progetto LIFE22-NAT-IT-LIFE EOLIZARD (101114121), finanziato dal programma dell'Unione Europea per l'ambiente e l'azione per il clima "LIFE", che punta a tutelare le popolazioni relitte di questa specie e a garantirne la sopravvivenza nel lungo termine, attraverso la creazione di un santuario dove saranno reintrodotte nuove popolazioni allevate in cattività̀. Durante i cinque anni di progetto i partner perseguiranno la tutela della lucertola delle Eolie e del suo habitat, seguendo due fronti d'azione: l'incremento numerico della popolazione, attraverso un programma di allevamento in cattività̀ e in parallelo, si procederà̀ alla tutela della località̀ sull'isola di Vulcano in cui una popolazione della lucertola delle Eolie vive sul promontorio di Capo Grosso.



