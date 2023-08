Salva bimbo dall'annegamento, encomio a soccorritrice 118

Un encomio per Bruna Bivona, la soccorritrice del 118 che nei giorni scorsi ha contribuito a salvare un bimbo di tre anni che rischiava di annegare in una piscina di Isola delle Femmine. Lo annuncia il sindacato Nursind che rivolge un elogio all'operatore sanitario per la professionalità dimostrata in occasione dell'intervento, effettuato con altri due componenti dell'ambulanza del 118.

"Riteniamo fondamentale evidenziare momenti come questo - afferma Giampiero Buglisi, segretario aziendale del Nursind all'ospedale Civico - perché consentono di valorizzare il grande lavoro svolto dagli operatori sanitari e il ruolo nella nostra società, spesso dimenticato. La pandemia ha acceso i riflettori sulla nostra categoria ma il nostro lavoro definito eroico è stato dimenticato forse troppo in fretta, tanto da essere costretti a protestare e reclamare in ogni sede per tutelare ogni fondamentale diritto. Rivolgiamo un ringraziamento di vero cuore alla collega che presto avremo il piacere di avere con noi in una piccola cerimonia che riteniamo importante per celebrare la professionalità e il coraggio dei tanti nostri colleghi impegnati ogni giorno a compiere il proprio dovere".



