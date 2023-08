Musica e legalità, al via rassegna davanti a tempio di Selinunte

Davanti al tempio di Hera torna Musica e Legalità. Sabato 12 agosto al parco archeologico di Selinunte si aprirà per il suo decimo anno l'Unlocked Music Festival. "L'evento, suggestivo per il luogo storico che diventa un palcoscenico capace di ammirare il Tempio C a strapiombo sul mare e di valore per il messaggio che porta ai giovani", dicono i promotori, ha ricevuto anche quest'anno il patrocinio del Ministero della Salute e porterà per l'unica tappa della sua estate in Sicilia Peggy Gou, la dj più cool del mondo che dalla consolle ha denunciato più volte il sessismo nella music industry e che con il singolo "(It Goes Like) Nanana" ha scalato la vette di tutte le classifiche musicali.

Tanti i temi scelti quest'anno, stavolta legati alla salute, al territorio e all'ambiente. Da un palcoscenico inedito, infatti, saranno affrontate tematiche di rilevanza sociale per insegnare alle nuove generazioni l'amore per se stessi, per gli altri e per ciò che li circonda. Giunto alla sua decima edizione, è Valeria Grasso capofila del progetto Musica & Legalità, presidente dell'associazione "Legalità è Libertà" e "Contra - contro tutte le mafie". A promuovere la cultura della salute, contro alcol e dipendenze, il professor Toti Amato, presidente dell'Ordine dei medici di Palermo e componente del direttivo della Fnomceo. Presenti anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, il senatore Marco Scurria, il senatore Raul Russo e l'assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana Francesco Paolo Scarpinato.

"La giornata, che inizierà alle ore 15 e terminerà alle 2 di notte, sarà un racconto corale lontano dai tradizionali luoghi istituzionali ma in un contesto più "leggero" e informale legato alla musica e all'intrattenimento. Durante la giornata, Contra - Contro tutte le mafie annuncerà l'uscita del libro firmato da Valeria Grasso e la raccolta fondi "Musica & Legalità" per sostenere progetti sociali promossi dall'associazione. Tra questi la realizzazione di una borsa di studio intitolata al piccolo Giuseppe Di Matteo, giovane vittima della mafia, destinata a uno studente meritevole proveniente da un contesto svantaggiato", afferma una nota.



