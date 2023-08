Incendio al parco Piersanti Mattarella a Palermo

Fiamme al parco Piersanti Mattarella, ex Giardino Inglese, a Palermo. L'incendio, partito da un'area verde limitrofa compresa fra il parco e il civico 52 di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, è divampato questo pomeriggio. A chiedere l'intervento dei vigili del fuoco alcuni residenti e un passante che hanno chiamato i soccorsi. Il fumo si è esteso per tutta la zona, interessando anche l'area di via Libertà. Ad essere interessate dal rogo alcune sterpaglie e un paio di alberi di salici. Si stanno accertando le cause dell'incendio.



