Al via "Stelle sul Mazzaro", sapori e saperi del territorio

Dal 10 al 14 agosto si svolgerà la manifestazione "Stelle sul Mazzaro", organizzata dall'associazione Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e dell'Ars. La rassegna, inserita nel programma dell'estate mazarese 2023 - In zona blu, coniuga realtà produttive, riscoperta della città ed eccellenze enogastronomiche locali, e prevede incontri, esperienze, sapori e saperi del territorio di Mazara del Vallo.

Alla conferenza stampa della manifestazione giunta alla sua III edizione sono intervenuti il presidente dell'associazione Strade del Vino e dei Sapori Val di Mazara, Mario Tumbiolo, il sindaco della Città di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, il direttore artistico di "Stelle sul Mazzaro", Sabrina Asaro, il Coordinatore di alcuni eventi di "Stelle sul Mazzaro", Simone Tramuta, il presidente della Lega Navale sez. Mazara del Vallo, Giampiero Tilotta, e Gianluca Zuccarello responsabile marketing del "Mercato San Lorenzo" di Palermo che quest'anno sarà presente alla kermesse con lo street food. Diverse le attività previste, capaci di stimolare il territorio ed i turisti attraverso il coinvolgimento delle associazioni, le attività produttive, gli artisti e gli artigiani. Gli eventi dal 10 al 12 agosto si svolgeranno lungo le banchine del fiume Mazzaro di piazzetta dello Scalo e piazza Regina, per poi spostarsi il 13 in Piazza della Repubblica ed il 14 a Tonnarella. Il 10 ed 11 agosto un villaggio enogastronomico vario e colorito suddiviso in due aree. Una con gli stand dedicati allo street food di terra, una con gli stand a tema Sea food degli associati delle Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara; il tutto affiancato dagli stand dei produttori della strada del vino per la mescita del vino, curata dall' Onav. Nel programma anche la performance teatrale a cura dell'artista mazarese Vito Ubaldini intitolata "L'abbanniata" che farà riscoprire l'antico mestiere dell'astatore del pesce grazie al supporto della piccola pesca mazarese. (il programma di "Stelle sul Mazzaro 2023"



