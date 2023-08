Al Museo di Gibellina mostra di Gianbecchina

S'inaugura oggi alle ore 20, presso il museo d'arte contemporanea 'Ludovico Corrao' di Gibellina la mostra 'Misteri surreali tra cielo e terra' dell'artista Alessandro Gianbecchina, in arte Aless, figlio d'arte di uno dei maestri del '900. La mostra, organizzata dal Comune, si potrà visitare sino al 30 settembre.

Nell'allestimento saranno 60 i lavori esposti, tra acquerelli, disegni, acrilici su tela (di grande formato 140x300), ceramiche, sculture policrome in lamiera corten e sculture policrome in rame.

Le opere di Alessandro Gianbecchina, in arte Aless, dialogheranno con quelle di Mario Schifano, già presenti nella sala del museo e realizzate proprio a Gibellina nel 1984. Dopo l'inaugurazione si terrà l'evento 'Visioni da concerto' con Floriana Franchina, primo flauto dell'orchestra sinfonica siciliana.



