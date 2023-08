The Waste Land and Other Poems di Eliot in scena a Segesta

Ancora appuntamenti di qualità, fra teatro, danza e musica, al Segesta Teatro Festival. Domani, mercoledì 9 agosto, davanti al Tempio alle ore 21.00, sul solco della contaminazione artistica, in scena in Prima nazionale The Waste Land and Other Poems - Ciò che vide Tiresia, tratto dall'opera di Thomas Stearns Eliot, per la regia e con la voce di Claudio Collovà e con gli interventi musicali della Banda di Palermo - composta da Giacco Pojero (fisarmonica e voce), Nino Vetri (sax e voce), Marco Monterosso (chitarra), Antonella Romana (tromba), Simone Sfameli (batteria), Luca La Russa basso (basso) - e dell'Ubi Ensemble, live electronics Giuseppe Rizzo, pianoforte Ornella Cerniglia.

"Sembra che l'incapacità di rigenerarsi della vecchia società occidentale del 1922 riguardi anche l'attuale - dichiara Claudio Collovà - e che il segno profetico delle torri che crollano nelle metropoli, sia ormai solido immaginario delle nostre coscienze. La reliiosità affoga tra superstizioni e convenienze ancora oggi, e Tiresia sarebbe testimone di una vera e profonda mancanza di spiritualità diffusa. La versione che presentiamo è una suite musicale, con le meravigliose parole tratte dal poema e da altre poesie di Eliot. L'immaginario musicale si moltiplica con la sfilata continua delle figure che popolano gli infiniti luoghi e paesaggi. Il grido Shantih! Shantih! Shantih!, che conclude il poema invocando la pace e che risuona oggi più inascoltato che mai, forse supera ancora tutta l'umana comprensione".

Lo spettacolo è una produzione Le Baccanti in collaborazione con La Banda di Palermo e Ubi Ensemble.

Il Segesta Festival è sostenuto dal MiC - Ministero della Cultura e promosso dal Parco Archeologico di Segesta che comprende i siti di Custonaci, Contessa Entellina, Poggioreale e Salemi.



