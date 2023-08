A Tre Fontane in vacanza ex chitarrista Dire Straits

Ha scelto di trascorrere una settimana di vacanza nella località di Tre Fontane, nel Trapanese, l'ex chitarrista dei Dire Straits, Phil Palmer. A Tre Fontane, in compagnia della moglie, l'artista Numa, Palmer era già venuto tre anni fa e si è innamorato della lunga spiaggia e del mare cristallino. Nel suo primo giorno di mare Phil Palmer ha avuto modo di incontrare Mauro Cudia, vice presidente della Pro Loco di Campobello e delle frazioni. Palmer ha espresso, altresì, parole di apprezzamento per la spiaggia e il mare di Tre Fontane: "qui è il posto ideale per relax", ha detto Palmer.

Phil Palmer è uno dei più noti turnisti internazionali e, nella sua carriera, è stato chitarrista per un anno dei Dire Straits.

Nel 1991 ha partecipato alla registrazione dell'album 'On Every Street' dei Dire Straits, con i quali ha presto parte nel tour mondiale durato poco più di un anno, dal 23 agosto 1991 al 9 ottobre 1992. Attualmente Phil Palmer è impegnato con la band 'Dire Straits Legacy' in giro per il mondo, con una scaletta di brani della band britannica che scalò le classifiche e infiammò le arene di tutto il mondo tra i tardi anni '70 e '80.



