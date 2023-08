Torna la rassegna 'Lucciole e silenzi' sul monte Adranone

Torna a partire da domani, martedì 8 agosto, la rassegna di spettacoli classici "Lucciole e silenzi" sul Monte Adranone, l'area archeologica greco punica a quasi mille metri d'altezza che domina Sambuca di Sicilia e la valle del Belìce. Ad inaugurare la rassegna sarà lo spettacolo "Quando venne buio (racconto dalle Termopili)", scritto e diretto da Giovanni Arezzo: in scena, nei panni di Aristodemo, unico sopravvissuto della battaglia, Stefano Panzeri, accompagnato sul palco dalle musiche originali eseguite dal vivo da Michele Piccione. La colonna sonora, realizzata con strumenti, musica elettronica ed effetti speciali, accompagna sulla scena la narrazione, affidata alla voce, al corpo e alla duttilita' espressiva di Stefano Panzeri. Sospesa tra mito e Storia, la battaglia delle Termopili è uno dei grandi eventi dall'antichità, all'origine della civiltà occidentale. Narrato dagli storici, celebrato dai poeti, il conflitto tra Leonida e i 300 spartiati con l'esercito di Serse, vive per la prima volta in teatro e consegna agli spettatori momenti memorabili di battaglia e frammenti di discorsi amorosi dell'unico sopravvissuto che ritorna a casa.

Lo spettacolo, presentato in anteprima nazionale al Tindari Festival, è prodotto da Vimas teatro associazione in collaborazione con il teatro L'Idea di Sambuca di Sicilia, dove la compagnia lo ha preparato grazie a una residenza d'artista.

Il 16 agosto andrà in scena "Medea", con l'attrice Viola Graziosi, un testo rivisitato da Luciano Violante che è stato presentato anche al Teatro Greco di Siracusa per la stagione dell'Inda.

Tutti gli spettacoli cominceranno al tramonto, alle ore 19.15, con un servizio di bus navetta dalle zone riservate ai parcheggi per raggiungere l'area archeologica.



