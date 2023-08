Manifesti imbrattati, multato il comico Angelo Duro

Gli agenti della polizia locale, a Taormina (Messina) hanno elevato tre verbali da 206 euro ciascuno al comico Angelo Duro, per avere realizzato disegni contrari alla pubblica decenza sui manifesti che annunciavano il suo spettacolo oggi al teatro antico. Il gesto del provocatorio comico ha fatto scatenare le proteste del sindaco, Cateno De Luca, che ha fatto occultare i manifesti imbrattati e chiesto l'intervento degli agenti. Duro ieri con un video su Instagram si era fatto immortalare mentre con le bombolette spray scriveva sui manifesti. Aveva chiesto a un pasticcere taorminese di andarlo a prendere il albergo per andare a fare colazione nel suo locale. Il pasticcere pubblica video con personaggi famosi che gustano le sue granite. Duro però invece di andare a mangiare la specialità - con conseguente video del titolare - si è fatto accompagnare in auto a imbrattare i manifesti. Poi ha postato il video su Instagram dove si vede che il pasticcere è molto arrabbiato.



