Castelbuono Jazz Festival in tour in altri comuni

Per il "Castelbuono Jazz Festival", venerdì 11 agosto prende il via il "Giuliana Nick La Rocca Festival" (Castello Federico II a Giuliana - Palermo, ore 22.00 - ingresso gratuito) con il concerto della Nick La Rocca Orchestra, organico di 18 elementi diretta dallo straordinario Maestro Bruno Biriaco, che spazierà tra le più belle composizioni del '900. Tra i musicisti che compongono l'orchestra: Antonio Zarcone (pianoforte), Paolo Dolce (chitarra), Egidio Di Bartolo (percussioni), Salvo Volpe (basso), Sebastiano Alioto (batteria) e Carla Restivo, Michele Mazzola, Nicola Mogavero, Samuele Davì, Fabio Piro, Eugenio Tinniriello ai fiati.

L'Orchestra si esibirà anche giovedì 10 agosto al Terrasini Jazz (a Palazzo D'Aumale, Lungomare Peppino Impastato, ore 22.00 - ingresso gratuito) Il giorno dopo, il 12 agosto, andrà in scena "La notte del Blues" del chitarrista siciliano Umberto Porcaro.

Domenica 13 agosto parte anche l'"Alcamo Nick La Rocca Festival" (Piazza Ciullo -Alcamo - Tp - ore 22.00 ingresso gratuito) con il live "Singing My Divas" di Daria Biancardi.

Riconosciuta come una delle regine del Soul europeo, Daria Biancardi. Poi, lunedì 14 agosto, salirà sul palco Giuseppe Milici, musicista poliedrico e cultore dell'armonica cromata, autore di diverse colonne sonore, oltre agli anni passati in tv al fianco di Baudo ed in diverse trasmissioni televisive. Il 15 agosto in scena il concerto "Simply Soul" di Anna Bonomolo & Jazz'n progress". Anna Bonomolo, sempre definita la voce black della musica made in Sicily, sarà accompagnata da Diego Spitaleri al piano, Davide Femminino al basso elettrico e Sebastiano Alioto alla batteria. Si esibiranno nuovamente il 23 agosto a Patti (Me) per il Patti Tindari Festival. Mercoledì 16 agosto la Nick la Rocca Orchestra chiuderà questi quattro giorni di grande musica ad Alcamo.

Ultimi 2 appuntamenti con il "Gangi Blues" a Gangi (Piazza del Popolo, ore 22.00, ingresso gratuito): sul palco, lunedì 14 agosto, il gruppo "Giacomo Tantillo & The Zisas - Bandistikamente" e il 21 agosto con Roy Paci.



