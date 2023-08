Incendi di rifiuti a Palermo, minacciate anche auto e case

Mentre la Rap fa gli straordinari per rientrare dall'emergenza, anche la scorsa notte a Palermo ci sono stati diversi incendi di cataste di rifiuti. La situazione più grave allo Zen dove è stato appiccato il fuoco alla spazzatura accumulata in questi giorni di mancata raccolta, dopo l'incendio del 24 luglio scorso nella discarica di Bellolampo.

Fiamme altissime anche nei pressi di diverse vetture e di alcune abitazioni, che fortunatamente non sono state raggiunte.

Per domare i roghi sono state necessarie diverse squadre dei vigili del fuoco.

Altri interventi nei quartieri di Bonagia e Falsomiele. Anche qui rifiuti dati alle fiamme e pompieri in azione per spegnere i vari focolai.



