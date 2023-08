Migranti bloccati sugli scogli dopo naufragio a Lampedusa

Una trentina di migranti sono bloccati a Lampedusa sulla costa di Ponente, dove nella tarda serata di ieri la carretta sulla quale viaggiavano si è schiantata contro gli scogli di un'insenatura. Una zona particolarmente impervia dell'isola, con un costone roccioso alto oltre cento metri. I militari della Guardia costiera, dopo averli monitorati per l'intera notte, già da qualche ora stanno cercando di portarli in salvo, ma le condizioni del mare sono proibitive a causa del forte vento di Maestrale.

Le raffiche oggi potrebbero arrivare a superare i trenta nodi e questo richiede massima prudenza per i soccorritori che vogliono però fare in fretta perché i migranti da ore sono sulla scogliera sferzata dalle onde.

Non è chiaro al momento, se tutti coloro che erano sul barchino che si è schiantato contro gli scogli a causa del mare in tempesta, siano riusciti a mettersi in salvo. Solo quando i naufraghi verranno messi in sicurezza e ascoltati si potrà capire se vi siano o meno dei dispersi.



