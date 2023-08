Violenta minorenne conosciuta su social, arrestato nel Messinese

Nella tarda mattinata la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di Milazzo ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Indagini erano state condotte dalla Squadra mobile di Messina, con il coordinamento della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo la denuncia della ragazza che, nella mattinata del 25 luglio scorso, ha segnalato alla Procura di essere stata vittima di una violenza sessuale, commessa nella notte dell'8 luglio da un giovane conosciuto su Instagram.

Successivamente, dinanzi alle insistenze dell'uomo, ha accettato di incontrarlo concordando un appuntamento in piazza, ai Milazzo. Dopo un breve tragitto in auto, il giovane l'ha condotta in un terrapieno della spiaggia di Ponente e qui, nonostante il secco rifiuto della ragazza, ha iniziato a molestarla e ha continuato malgrado i pianti, le urla e le continue richieste di essere riaccompagnata.

Sulla scorta del quadro indiziario, il Gip, su richiesta della Procura, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a carico dell'indagato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA