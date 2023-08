Migranti: affonda barchino, 57 in salvo

Un barchino è affondato nelle acque antistanti a Lampedusa. Sono 57, fra cui 17 donne e 7 minori, i migranti, originari di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali e Senegal, che sono stati tratti in salvo dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Non ci sarebbero dispersi. Il gruppo ha dichiarato d'essere partito da Mahdia, in Tunisia. Oltre alle 7 carrette soccorse dall'assetto Frontex e dalle motovedette delle Fiamme gialle e della Capitaneria, un'imbarcazione in vetroresina di 7 metri, che a detta degli eritrei e sudanesi che vi erano a bordo è partita da Zuara in Libia, è riuscita ad arrivare sulla terraferma: 8 gli uomini bloccati dai militari della tenenza della Guardia di finanza.

Gli ultimi 8 sbarchi, con un totale di 347 persone, si sono aggiunti ai 31 a partire dalla mezzanotte: fino ad ora, con 39 approdi, sono giunte complessivamente 1.647 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola, dopo il trasferimento di 475 effettuato in mattinata con il traghetto di linea, di 300 con la nave Sirio che sta viaggiando verso Augusta e di 150 che con la motonave Cossyra sono in corso di trasferimento verso Porto Empedocle, sono rimasti 1.987 ospiti..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA