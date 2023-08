Schifani, 'aeroporto di Catania si avvia alla normalità'

"La situazione è certamente cambiata in meglio. L'apertura del terminal aggiuntivo da 500 mq consente di passare da 5 a sette voli all'ora giornalieri tra partenze ed arrivi e siamo ormai ad una svolta. Ci si avvia velocemente verso la normalità". Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani incontrando la stampa al termine di un sopralluogo per verificare le condizioni del terminal A dell'aeroporto dopo i lavori di bonifica insieme con il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e l'amministratore delegato di Sac Nico Torrisi.

"Adesso - ha aggiunto Schifani - resta soltanto il tema corretto e doveroso delle autorizzazioni, che io mi auguro, ovviamente nel rispetto delle procedure e nel merito, rilasciate al più presto. Per quanto riguarda gli enti collegati alla Regione, già mi sono fatto carico di incontrarli a breve per sollecitare. Lo si fa nell'interesse non solo dei siciliani ma anche dei turisti che partono dalla Sicilia o vi arrivano. La Regione farà la sua parte come ha sempre fatto".

Sulle dichiarazioni del ministro del Made in Italy Adolfo Urso a proposito dei ritardi di 11 anni per le opere strategiche all'aeroporto di Catania, il governatore ha detto: "Io rispondo al ministro Salvini di queste cose. Al ministro competente per materia".

Ilfine Schifani ha annunciato che "lo scalo di Comiso, che ha dato un'ottima prova di tenuta", ospiterà sistema trasporto Cargo. "Siamo alla vigilia del conferimento dell'incarico per la realizzazione di un progetto".



