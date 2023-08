Concerto orchestre giovanini Teatro Massimo e Santa Cecilia

L'ultima serata dell'Estate del Teatro Massimo di Palermo ha portato in scena una sorpresa e un grande successo al Verdura: due orchestre giovanili si sono fuse per sancire l'accordo tra il Teatro e l'Accademia di Santa Cecilia. Più di 300 piccoli e giovani musicisti, la Kids, la Youth e la Junior e nel finale hanno suonato insieme. I teatri che in Italia spendono soldi ed energie per creare le orchestre di domani sono la Scala, con la sua Accademia, il Teatro Massimo e l'Accademia di Santa Cecilia. Suonare in orchestra non è un dato scontato, ci si abitua lentamente e con guide esperte.

Il soprintendente del lirico di Palermo, Marco Betta, ha fortemente voluto questa collaborazione, siglata con Michele Dall'Ongaro e destinata a durare nel tempo, "Stasera - ha spiegato Betta - celebriamo uno sguardo sulla musica del domani.

I nostri ragazzi saranno ospitati a Roma a gennaio e la collaborazione continuerà. La musica ha una visione speciale della vita e se la logica del mondo fosse quella della musica, ogni cosa andrebbe al suo posto e sarebbe speciale".

Le orchestre, dirette con mano sapiente da Simone Genuini e da Michele De Luca, hanno eseguito un programma per nulla giovanile, niente di facile. Anzi: si sono cimentate con l'Ouverture di "Romeo e Giulietta" di Cajkovskij, la sinfonia de "La gazza ladra", Ouverture de "I vespri siciliani". Brani complessi anche per orchestre navigate e poi un tributo a John Williams, con musiche tratte dalle colonne sonore di Harry Potter, Indiana Jones o Guerre Stellari. L'autore dei cinque Oscar ha infiammato la platea Poi con "Mambo Jambo", o con "Malambo" di Alberto Ginestra i ragazzi hanno fatto festa, ballando sul posto, facendo roteare lo strumento. Tra i più piccoli c'è Riccardo, sette anni, e la giapponese Ria, una vera gioia, e come bis un tributo a Ennio Morricone. Appalusi a non finire, per ripagare tutti i giovani musicisti e i loro maestri dei tanti sacrifici fatti per coniugare la vita dei ragazzi tra scuola e musica. Ieri sera ha vinto la musica.



