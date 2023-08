Video arte, rassegna Noto

Dal 3 agosto al via la rassegna di Video Arte "8 albe. Quattro radici. Appunti su un'idea di parentela" che per la prima volta porta in Val di Noto - nella splendida residenza ottocentesca Dimora delle Balze a Noto (Siracusa)- le opere di 19 artisti internazionali. Il nuovo progetto di arte contemporanea promosso da Dimora delle Balze, la cui prima edizione è curata da Carolina Ciuti ed è realizzata in collaborazione con Fondazione in Between Art Film (Roma) e la Collezione video arte di Jean-Conrad e Isabelle Lemaître (Parigi), è nato per sostenere e promuovere lo sviluppo dell'arte contemporanea in Sicilia e nell'Italia Meridionale e valorizzarne la trasversalità e l'interdisciplinarità dei linguaggi. La rassegna mira a stabilire significative relazioni con altre importanti realtà ed artisti del territorio e punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario delle rassegne d'arte contemporanea. La rassegna di video arte prosegue poi il 10, 24 e 31 agosto dalle 21.30 alle 23.00 nel cortile esterno (vedi programma allegato) con la proiezione delle opere di Maria Marvilla, Rachel Rose, Bárbara Sánchez Barroso, Adriana Vila Guevara, Pedro Torres, Anne Duk Hee Jordan, Pauline Doutreluingne, Valentina Alvarado Matos, Anna Dot, Cédrick Eymenier, Clare Langan, Enrique Ramírez, Mel O'Callaghan, Jonathas De Andrade. La rassegna fino al 31 agosto è visitabile nei Saloni interni della Dimora dove sono esposte le opere di Francesca Banchelli, Nina Carini, Anna Dot, Joana Escoval, Lara Fluxà, Ilare.



