Sindaco Palermo, Comune ha conti in ordine

"Roma non si è fatta in un anno e Palermo non si aggiusta in un giorno. Molto è stato fatto da questa giunta tenendo in conto i valori di legalità". Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che oggi ha fatto, insieme alla sua giunta, il bilancio di un anno di amministrazione.

"Contro di me ci sono state illazioni che ci accusavano di non sostenere i magistrati impegnati nelle inchieste antinafia, le forze di polizia, le associazioni impegnate per i valori della nostra società. Ho presentato anche querele. Oggi presento un lavoro di squadra da parte della mia giunta - ha aggiunto Lagalla - abbiamo fatto tutto all'unanimità. Abbiamo approvato sette documenti contabili. Tra loro il nuovo piano di riequilibrio e il bilancio di previsione. Tra pochi giorni approveremo il consuntivo del 2022. Il Comune ha i conti in ordine".

"Abbiamo tolto due tappi della circolazione stradale nella Circonvallazione e in via Roma - ha aggiunto - abbiamo previsto di limitare l'ambulantato abusivo nel centro storico e nelle località marinare. Abbiamo lavorato alla gara per il palazzetto dello sport che è in corso, stiamo intervenendo nella piscina comunale e nel ripristino del fondocampo del Velodromo".

I rioni periferici sono al centro degli obiettivi dell'amministrazione: "Spenderemo 50 milioni di euro per Zen, Borgo Nuovo e Sperone. Interverremo sulla scuola. Nel dicembre scorso abbiamo investito sette milioni per le infrastrutture scolastiche. Costituiremo una control room che ci permetterà, anche grazie alle telecamere, di garantire una maggiore sicurezza della città" ha concluso il sindaco.



