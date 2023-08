Palazzo Comitini ospita il Consiglio comunale di Palermo

Cambia sede il Consiglio comunale di Palermo. Oggi prima riunione nella sala Martorana di Palazzo Comitini, in via Maqueda, di proprietà della Città metropolitana. Palazzo delle Aquile, compreso Sala delle Lapidi, sono interessati da una ristrutturazione che ne impediranno l'uso per almeno due anni.

"Siamo in questa nuova sede ad un anno esatto dall'insediamento del Consiglio comunale. Il bilancio è positivo e penso che la nostra attività, di maggioranza e opposizione, abbia fatto ripartire la fiducia nelle istituzioni", ha detto il presidente del Consiglio Giulio Tantillo aprendo la seduta. Ma la riunione è stata subito interrotta per un vertice fra i capigruppo della maggioranza. Al termine, è mancato il numero legale. I lavori d'aula proseguiranno domani dalle 13.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA