Villa Pennisi in Musica, la musica da camera invade Acireale

''Dopo quello che questa regione ha subito a causa degli incendi, per noi, essere qui a portare un po' di sollievo con la musica, è motivo di orgoglio", lo ha detto ad Acireale David Romano, direttore artistico del Festival Villa Pennisi in Musica, presentando oggi le due settimane di spettacoli e workshop con grandi nomi del panorama cameristico che dal 1 al 13 agosto animeranno la città siciliana. ''Ben 18 concerti in 13 giorni con 35 artisti tra musicisti famosi e nuovi talenti.la nostra offerta non è mai stata ricca come quest'anno'' ha aggiunto. Tra gli ospiti di questa edizione, al quindicesimo anno di vita, spiccano la pianista Beatrice Rana, il violinista Salvatore Quaranta, il clarinettista Kevin Spagnolo, il compositore Fabio Massimo Capogrosso e l'attore Fiorenzo Madonna. Il compositore e pianista Ezio Bosso, amico storico del festival, verrà omaggiato con l'esecuzione di una selezione di brani inediti. La città siciliana torna a essere l'unico Festival in Europa che accosta la musica da camera, l'architettura, il design e l'eco-sostenibilità e ogni anno coinvolge centinaia di giovani artisti e musicisti di fama internazionale. Gli studenti dei corsi di architettura, insieme ai sound designer, realizzeranno la ReS (Resonant String Shell) al cui interno si svolgeranno le principali attività artistiche.C' è spazio anche per il teatro con la messa in scena della pièce Il Corpo, liberamente ispirata alla novella di Tolstoj "La sonata a Kreutzer", una drammaturgia originale di David Romano, con musiche di Janáček e Fabio Massimo Capogrosso, eseguite dal Quartetto Klem, giovanissime interpreti selezionate nei corsi di Avos Project, partner storico di Villa Pennisi. Il Festival è nato quindici anni fa grazie alla Famiglia Pennisi che mette a disposizione gli spazi della casa che fu del compositore Francesco Pennisi. ''Villa Pennisi in Musica è un Festival al quale teniamo particolarmente che ogni anno si impone come punta d'eccellenza non soltanto per Acireale e la Sicilia ma per tutt'Italia'' ha detto il sindaco della città Roberto Barbagallo.



