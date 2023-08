Presidente Ars,'evitare rischio perdita 1 milione euro Fondi Ue'

"Sentirò nel pomeriggio il governatore Renato Schifani" in merito all'allarme sulla spesa dei fondi europei lanciato oggi dal 'Giornale di Sicilia', secondo cui la Sicilia rischia di perdere 1 miliardo di euro di fondi comunitari. "Quella dei fondi europei è la più grande scommessa per la Sicilia - ha spiegato Galvagno ai cronisti a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio a Palazzo dei Normanni organizzata dalla Stampa parlamentare siciliana -. Mi confronterò col governatore per capire, con gli uffici, come usare ogni centesimo ricevuto da parte della comunità europea.

Se quelle risorse dovessero andare in fumo sarebbe un pugno nello stomaco per tanti imprenditori - prosegue il presidente dell'Ars -. Dobbiamo creare tutte le condizioni affinché questo non avvenga. Siamo pronti a lavorare per scongiurare questo rischio".

Galvagno ha poi concluso: "C'è grande allarme, perdere quei fondi sarebbe uno spreco che la Sicilia non può permettersi.

Dobbiamo spendere queste risorse entro i tempi previsti".





