Dopo emergenza incendi, sit-in di protesta davanti all'Ars

Si sono ritrovanti in tanti questo pomeriggio davanti all'Ars per dire basta incendi. Tra i manifestanti anche chi, nei roghi dei giorni scorsi, ha subito danni. Un'assemblea cittadina pubblica per raccontare quello che è successo e cosa si potrà fare in futuro per la prevenzione.

Ad organizzare la protesta il comitato "Basta Incendi", una piattaforma civica nella quale si sono create tre macro-aree: una che ha riguardato l'emergenza, l'altra che ha affrontato più in generale il fenomeno e quello che ha analizzato le politiche attive dell'amministrazione regionale. Un bilancio che, alla luce del conto presentato dai roghi, è parecchio deficitario.

"Mentre la città bruciava, ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di organizzare un momento di confronto con la cittadinanza. - dice uno degli organizzatori Riccardo Bellavista - Sono venute più di 450 persone. Quest'assemblea ha tre tematiche di riferimento. Un piano emergenziale. Non c'è stata una risposta adeguata da parte delle istituzioni. Un altro aspetto è quello ambientale. Lo scirocco ha influito, ma è chiaro che questi incendi hanno una matrice dolosa. Bisogna fare di più sotto il piano della prevenzione. Il terzo è l'aspetto politico-istituzionale". "E' allucinante - spiega - che il piano antincendio regionale venga approvato a metà luglio. Ci sono una quantità di leggi non attuate. Sono state presentate quattro interrogazioni parlamentari che chiedono risposte rispetto a quanto accaduto".



