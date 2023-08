Al via ad Acireale festival "Villa Pennisi in musica"

Da stasera al 13 agosto Acireale (Catania) ospita "Villa Pennisi in Musica", l'unico festival in Europa che da quindici anni accosta al grande repertorio cameristico, l'architettura, il design e l'eco-sostenibilità. La rassegna è stata presentata stamane.

Il cartellone di eventi è divisivo in due parti: la prima, itinerante, dall'1 al 7 agosto, si svolgerà in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio. La seconda parte, dall8 al 13 agosto, si sposterà nel giardino di Villa Pennisi Tra gli artisti che si esibiranno la pianista Beatrice Rana, il clarinettista Kevin Spagnolo, Salvatore Quaranta, primo violino del Maggio Musicale Fiorentino Salvatore Quaranta.

Spazio anche al teatro grazie alla messa in scena della pièce teatrale Il Corpo, liberamente ispirata alla novella di Tolstoj "La sonata a Kreutzer", una drammaturgia originale di David Romano che vedrà sul palco la partecipazione straordinaria di Fiorenzo Madonna. Tra le novità di questa edizione, la quindicesima sotto la direzione di David Romano, la nascita di Radio Vpm, una radio interamente dedicata alla musica classica e sviluppata attraverso attività in diretta streaming e la realizzazione di contenuti originali da ascoltare in podcast.

"Dopo tre anni dalla pandemia senza mai aver mollato un attimo - dice il direttore artistico David Romano - Vpm torna con un cartellone di 18 eventi in 13 concerti, aggiungendo novità uniche nel panorama in perfetta consonanza con la propria cifra stilistica, come la prima radio dedicata ad un evento poliedrico come la nostra summer school & festival".



