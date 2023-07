Getta rifiuti invece di smaltirli, denunciato imprenditore

Un imprenditore di 57 anni di Alcamo (Tp) è stato denunciato dai carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo per abbandono di rifiuti.

L'uomo ha una ditta che si occupa di smaltimento di sfabbricidi e materiale plastico e aveva ricevuto dal responsabile del centro di riabilitazione di Paceco dietro compenso di 2500 euro l'incarico di smaltire rifiuti speciali dopo alcuni lavori effettuati presso la struttura. Invece di rispettare le norme vigenti per lo smaltimento, avrebbe gettato il materiale in una zona rurale, in località Fittasi, nella frazione di Fulgatore.



