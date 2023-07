Contessa Entellina entra nel circuito Città del vino

"Da martedì 1 agosoto Contessa Entellina entrerà a fare parte del circuito delle Città del vino". Lo ha annunciato il sindaco di Contessa Entellina Leonardo Spera a margine dell'appuntamento di chiusura del Terre Sicane Wine Fest del 2023 che quest'anno ha registrato numeri da record, come sottolineato dagli organizzatori.

"Il Terre Sicane Wine Fest - ha aggiunto Spera - è un investimento di risorse per la nostra piccola amministrazione, ma ogni anno siamo ripagati da riscontri e ricadute positive sul territorio e questo ci spinge a continuare a credere in questa visione dei borghi come luoghi dove restare e fare impresa, anche per i giovani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA