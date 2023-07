Campagna sui bus Amat contro le carrozze trainate da cavalli

Partirà a breve sugli autobus dell'Amat una campagna di sensibilizzazione contro l'uso delle carrozze trainate da cavalli nei giorni di caldo afoso. E' quanto ha chiesto e ottenuto un'associazione animalista che fa capo ad Enrico Rizzi che ha presentato una richiesta all'azienda di trasporto urbano per fare affiggere sui mezzi pubblici una serie di manifesti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del benessere animale, con specifico riguardo alle condizioni di vita e sfruttamento dei cavalli utilizzati per le carrozze da traino che circolano per Palermo. Dopo un primo no, dalla società di via Roccazzo è arrivato il via libera.



