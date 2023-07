Scontro sulla Caltanissetta-Gela, due morti e 4 feriti

È di due morti e quattro feriti, di cui due gravi, il bilancio di un incidente mortale a Caltanissetta sulla strada statale 626 nel tratto di Capodarso. Nell'incidente sono morti un giovane di 28 anni, che viaggiava con una 31enne, trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, e una 36enne che viaggiava con un 41enne, trasportato anche lui in gravi condizioni all'ospedale di Enna. I primi viaggiavano a bordo di una Citroen C1 e i secondi a bordo di una Toyota Yaris. Altre due persone, una donna di 40 anni e un uomo di 42 anni, che viaggiavano a bordo di una Captur sono rimasti feriti in maniera lieve.Due morti e una donna in gravissime condizioni è il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla statale 626 Caltanissetta-Gela all'altezza del viadotto di Capodarso, nei pressi del capoluogo. Le tre persone coinvolte erano a bordo di una Opel Corsa e di una Toyota Yaris che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate.





