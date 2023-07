Mappa E-distribuzione, una quindicina i black-out in Sicilia

Sono una quindicina, sparsi in gran parte delle province siciliane, gli interventi in corso dovuti a black-out. E' quanto emerge dall'analisi della mappa di E-distribuzione nel sito ufficiale alla pagina "interruzioni di corrente" e sarebbero collegabili agli incendi accaduti in questi giorni in Sicilia.

E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, precisa che, "sin dall'inizio del protrarsi dell'ondata di calore che ha interessato in questi giorni la Regione Sicilia ha provveduto a bloccare tempestivamente i lavori programmati che erano previsti nelle aree impattate". L'Azienda ha "messo in campo tutti i tecnici e le risorse disponibili per il ripristino del servizio elettrico nella Regione" e "tutti gli interventi effettuati, sono stati concordati con Prefetture, Istituzioni locali e Protezione Civile, con le quali la società è rimasta in costante contatto".





