Mafia: figlio Chinnici,40 anni e Paese non lo ha dimenticato

"Questa è una giornata molto significativa perché dimostra che a 40 anni dalla morte di mio padre il Paese non dimentica e ci ritroviamo qui dove tutto è cominciato". Lo ha detto Giovanni Chinnici figlio del consigliere istruttore Rocco a margine del seminario organizzato al palazzo di giustizia di Palermo a 40 anni dalla strage mafiosa che costò la vita al magistrato. All'Incontro parteciperà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"In un momento drammatico per il nostro Paese - ha aggiunto - mio padre comprese che per contrastare il fenomeno mafioso sempre più potente ed eversivo servivano giudici specializzati e nacque l'embrione del pool antimafia che poi portò avanti i processi che considero al maxiprocesso".

Sulle riforme della giustizia in cantiere Chinnici ha ricordato che "la nostra legislazione è nata sulla scia di fatti drammatici che hanno portato a morti e stragi, e questo non può essere dimenticato".



