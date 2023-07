Sanità: piano Regione, in un anno azzerate liste attesa

"Per accorciare le liste d'attesa coinvolgeremo le strutture sanitarie private d'eccellenza". Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani che oggi ha tenuto una conferenza stampa insieme all'assessore regionale alla Sanità Giovanna Volo e al direttore del dipartimento della Pianificazione strategica Salvatore Iacolino per presentare il piano per azzerare le liste d'attesa nella Sanità.

"Esaurita questa misura, che è straordinaria, non è escluso che non si possa proseguire nel rapporto con il privato che, seppure in percentuale ridotta, potrà contribuire in futuro alla domanda di salute della popolazione" ha aggiunto. Il piano prevede che entro 12 mesi siano azzerate le liste d'attesa nella sanità. Si sono formate nel periodo della pandemia e la sanità pubblica non è riuscita a smaltirle. Da recuperare ci sono in Sicilia quasi 40 mila ricoveri e 242 mila prestazioni ambulatoriali.

A gestire il sistema sarà un'unica piattaforma informatica in grado di assegnare la struttura sanitaria al paziente" ha detto Salvatore Iacolino, direttore del dipartimento della Pianificazione strategica. Verranno spesi 50 milioni di euro, equamente distribuiti tra pubblico e privato. "Nel futuro, la sanità pubblica rimarrà comunque centrale nella prestazione dei servizi - ha spiegato l'assessore alla Sanità Giovanna Volo - ma l'integrazione sarà essenziale. Il servizio pubblico sarà potenziato e ci saranno anche assunzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA