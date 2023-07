Perseguita la ex compagna, un arresto a Catania

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri perché ha tentato di sfondare la porta di casa della ex compagna. Deve rispondere di atti persecutori. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura del divieto di avvicinamento alla vittima.

A chiedere aiuto al 112 è stata la donna. Ai militari giunti nell'abitazione in zona Plaia, l'uomo ha detto di trovarsi lì di passaggio ma, dopo aver accertato che risultava residente ad Acicastello, i carabinieri hanno approfondito la questione e scoperto che era destinatario di un provvedimento di ammonimento da parte del Questore per i maltrattamenti ai danni della donna.

La vittima, riassicurata dalla presenza dei militari, li ha raggiunti e ha raccontato che l'ex compagno, dopo averle intimato di aprire e averla minacciata di morte, aveva iniziato prendere a calci e pugni la porta, cercando di sfondarla.

Accompagnata in caserma, la donna ha riferito di essere stata legata al 59enne da una relazione sentimentale durata 8 anni alla quale lei stessa aveva messo la parola fine a causa di una lunga serie di violenze iniziate già diversi anni addietro e per i quali lo aveva anche denunciato. Non contento della fine della relazione, l'uomo da alcuni mesi aveva iniziato ad infastidirla con messaggi e continui passaggi all'esterno della sua abitazione.



