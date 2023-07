La Bottega di Leonardo, mostra nella Valle dei templi

Il 31 luglio s'inaugura nella Valle dei Templi ad Agrigento, la mostra "La Bottega di Leonardo - La Vergine delle Rocce " dove sarà esposta "Vergine Cheramy", versione di alta qualità de "La Vergine delle Rocce" di Leonardo, proveniente da una collezione privata e gentilmente concessa per l'occasione: le altre due versioni sono esposte in modo permanente nel Musée du Louvre di Parigi e alla National Gallery di Londra.

Saranno esposti anche dieci importanti dipinti dei famosi allievi della Bottega leonardesca, che consentiranno di riscoprire l'ambiente e i linguaggi espressivi di Leonardo, le influenze dall'ultimo quarto del '400 fino la prima metà del '500.

La mostra, curata da Vittorio Sgarbi e Nicola Barbatelli, è allestita nella Villa Aurea, situata nel Parco Valle dei Templi. Non è un caso - dicono gli organizzatori - che proprio la città di Agrigento, abbia scelto di ospitare questa irripetibile mostra, quale evento inaugurale del programma di avvicinamento ad Agrigento capitale della Cultura 2025.



