Arcivescovo Lorefice, la politica responsabile dei disastri

"Quello che è accaduto in questi giorni è l'esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni". Lo afferma l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice dopo aver visitato la chiesa di S. Maria di Gesù, andata a fuoco con i resti di San Benedetto il Moro, e aver espresso solidarietà ai frati. "La responsabilità di questo disastro ricade certo su chi ha avuto in mano la cosa pubblica, sulla politica, sulle nostre crepe educative - aggiunge Lorefice - come anche sul modo di annunciare il Vangelo delle nostre comunità cristiane; ricade su di noi, su di noi in quanto popolo".



