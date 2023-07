Vigili del fuoco, 4mila interventi tra roghi e maltempo

Giornate di superlavoro per i Vigili del fuoco, impegnati sul fronte dei roghi al Sud e per il maltempo al Nord. Negli ultimi 3 giorni (dato aggiornato alle 9 di oggi) hanno svolto 1.938 interventi contro gli incendi boschivi: 710 in Sicilia, 407 in Calabria, 281 in Sardegna e 540 in Puglia. Mobilitate 6mila unità di personale e quasi 1.500 mezzi, tra i quali 14 Canadair e 2 elicotteri Erickson S64. Per il maltempo in Lombardia gli interventi sono stati 2.077.

Impegnate 2.900 unità di personale e 500 mezzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA