Trovato vivo il pilota dell'elicottero scomparso

È stato ritrovato ed è vivo il pilota dell'elicottero in servizio antincendio nel Siracusano con cui si erano interrotti i contatti. Sarebbe già stato prelevato per essere portato in ospedale. Lo conferma l'assessore regionale al Territorio Elena Pagana. Il pilota dell'elicottero "Falco 8" con cui si erano persi i contatti, Gianfranco Gurrisi, è stato trovato nei pressi della riserva di Pantalica, dagli uomini del corpo Forestale della Regione siciliana guidati dall'ispettore Filadelfo Brogna. "L'importante è che sia vivo - spiega l'assessore Pagana -. È in macchina con l'ispettore del Corpo Forestale. A quanto pare il velivolo ha avuto un'avaria ma lui è riuscito ad atterrare bene. Di questo sono felice. Soprattutto dopo giorni come questi in cui il sistema ha dovuto lavorare sotto uno stress pazzesco e senza sosta, non si è fermato nessuno un attimo. Dovremmo prestare attenzione al valore che c'è negli operatori che combattono in questi momenti".

