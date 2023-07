Salvi solo alcuni resti delle spoglie di San Benedetto il Moro

Si sono salvati solo alcuni frammenti ossei dei resti di San Benedetto il Moro, co patrono di Palermo. Le spoglie praticamente integre erano conservate in una teca nella chiesa del convento di Santa Maria di Gesù devastata dall'incendio scoppiato ieri sul Monte Grifone. Un gruppo di volontari e i frati hanno cercato di recuperare quel che rimaneva di San Benedetto e hanno portato le parti più importanti nella chiesa di Terrasanta. Pochissime le ossa del beato Matteo di Agrigento, pure conservate in chiesa, che sono state recuperate.

Decine di volontari - ragazzi, adulti, bambini - sono al lavoro da ieri per mettere al sicuro quel che resta delle spoglie di San Benedetto il Moro conservate nella chiesa del convento di Santa Maria di Gesù, distrutta dall'incendio divampato sul monte Grifone e portar via le opere d'arte. Del co-patrono di Palermo sono rimaste solo alcune ossa che sono state portate nella chiesa di Terresanta. Peggior sorte hanno avuto le spoglie del beato Matteo, che i frati custodivano nella chiesa. Nel chiostro del convento quattrocentesco è un via vai di abitanti del quartiere, una zona ad alta densità mafiosa. "Ci sentiamo parte di una comunità - racconta Monica, una delle ragazze che stanno aiutando i 7 religiosi che vivono a Santa Maria Di Gesù - Siamo intervenuti subito per cercare di salvare il salvabile". Accanto a loro c'è frate Vincenzo, il responsabile del convento. "Alle otto di mattina di ieri, quando ho capito che le fiamme divampate sul monte erano pericolosamente vicine - racconta - ho dato l'ordine di abbandonare l'edificio. Abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco, ma, probabilmente per le decine di emergenze che c'erano, sono arrivati molto dopo". Alle 11, quando le fiamme si sono diradate i frati sono tornati in convento per capire se c'erano danni. "La struttura - prosegue - era integra e allora sono andata a controllare la chiesa che era totalmente invasa dal fumo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA