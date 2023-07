Macchina dei sogni, quarantesima edizione festival a Palermo

Un sogno lungo cinquant'anni.

Quanti ne compie in questi giorni il Teatro dell'Associazione Figli d'Arte Cuticchio in Via Bara all'Olivella, a Palermo, dove aprì i battenti il 28 luglio 1973.

"Un sogno lungo 50 anni" è, dunque, il titolo e il tema di questa quarantesima edizione del festival "La Macchina dei Sogni" che con la direzione artistica di Mimmo Cuticchio, come di consueto, fa dialogare l'opera dei pupi e il teatro di figura.

La rassegna è stata presentata questa mattina nel Teatro di Via Bara all'Olivella, alla presenza dell'assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella: «Quand'ero bambino - dice Cannella - i miei genitori mi portavano qui a vedere gli spettacoli dell'Opera dei Pupi, da adulto ho portato i miei figli e oggi mi piacerebbe far arrivare il teatro di Mimmo Cuticchio anche in altre zone della città. Penso, ad esempio, a un progetto da realizzare al Museo Pitrè». Tra produzioni e ospitalità, la rassegna esplora tradizioni di latitudini diverse ma, di certo, non meno radicate rispetto a quella siciliana. Spettacoli, narrazioni, laboratori per adulti e per bambini ispirati alle storie dell'Innamorato e del Furioso; e, ancora, documentari e visite guidate al laboratorio dove nascono i pupi, alla sala dove sono esposti, a quella dei piani a cilindro e alla sala dedicata a Pina Patti, madre di Mimmo e autrice di cartelloni, fondali e quadri bellissimi.

Tutte "tappe" del viaggio che parte e approda nel teatro di Via Bara all'Olivella e che caratterizza l'attività dell'Associazione Figli d'Arte Cuticchio.«Ogni spettacolo in programma dal vivo o in videoproiezione - dice Mimmo Cuticchio -, sia che si tratti di produzioni di anni fa o recenti, racconterà una storia esemplare e straordinaria. Lo sfondo del nostro lavoro è sempre l'immaginario fiabesco e letterario».





