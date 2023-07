Ferragni, pronta a fare la mia parte per la Sicilia

"Sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. E' chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte". Chiara Ferragni, influencer da 25 milioni di followers si rende disponibile dopo le polemiche che l'hanno travolta per il suo post dalle vacanze a Salina. Ferragni (che nel frattempo ha lasciato la Sicilia) risponde con una stories sul suo profil Instagram all'aspra polemica divampata sui social dopo la pubblicazione da parte sua due giorni fa di alcune foto in costume a bordo barca sul suo profilo Instagram al largo di Salina, alle Eolie, e un commento: Good monday. Post che non era sfuggito a migliaia di followers e di utenti del web, che avevano sottolineato la discrepanza tra le parole dell'influencer e le criticità che sta vivendo in queste ore la Sicilia ("No Chiara non c'è niente di 'good' in Sicilia oggi. La nostra terra sta bruciando. E sinceramente ci serve a poco la storia in cui tu dici di amarla". E così via).

Ieri aChiara ha deciso di pubblicare la notizia degli incendi intorno a Palermo con scritto: "Palermo e siciliani spero stiate bene". E un commento 'Il mio post di un lunedì è stato postato (riferendosi al good monday ndr) prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili, il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA