Scatti di Minnella sulla Sicilia al museo di Castelbuono

Una trentina di scatti del fotografo Melo Minnella entrano nel patrimonio del Museo civico di Castelbuono, borgo medievale delle Madonie. Minnella, è stato osservato dalla critica, ha raccontato la Sicilia come un "antropologo che scrive per fotogrammi" La sua lunga attività ha raffigurato costumi, tradizioni, suggestioni della Sicilia da 60 anni a questa parte. Le immagini hanno ricostruito un ambiente culturale nel quale si è formata la tecnica visiva di Minnella stimolata da un fitto sistema di relazioni con intellettuali e con il mondo giornalistico. È considerato uno dei più importanti fotografi della sua generazione. I temi delle immagini acquisite dal Museo costituiscono un patrimonio di memoria sulla Sicilia tra gli anni Settanta e i primi anni Duemila, in cui il valore estetico è sempre associato a una dimensione antropologica.

Se ne parlerà il 23 luglio in un incontro promosso dal Museo con la partecipazione di Minnella, operatori culturali tra cui Laura Barreca direttrice del Museo civico di Castelbuono e Midge Wattles, responsabile dell'archivio fotografico del Guggenheim Museum di New York. L'iniziativa è parte di un programma ("Paesaggi, memorie e astrazioni. La Sicilia di Melo Minnella"), nell'ambito del progetto vincitore di Strategia fotografia 2022, promosso dal ministero della Cultura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA