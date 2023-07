Incendio nella discarica di Palermo non ancora spento

"Non è stato interrotto lo smaltimento dei rifiuti nella discarica di Bellolampo di Palermo. Gli autocompattatori in fila hanno continuato a scaricare la spazzatura nonostante l'incendio che continua a minacciare una delle vasche, la quarta. Gli operai da ieri pomeriggio hanno continuato a gettare quintali di terra per spegnere i focolai e arginare le fiamme che hanno minacciato l'impianto". E' quanto fa sapere la Rap, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo. Questa mattina dovrebbe arrivare un Canadair per potere raffreddare la zona dell'incendio e l'impianto dove ci sono ancora piccoli focolai.

"Stiamo gestendo una situazione critica sperando che nelle prossime ore grazie ai mezzi aerei la situazione possa tornare alla normalità - aggiungono dall'azienda - Grazie ai nostri operai abbiamo fronteggiato un'emergenza che poteva creare problemi nella raccolta".



