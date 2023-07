Incendi e black out elettrici, Sicilia nella morsa del fuoco

Gli incendi stanno devastando la Sicilia, da Messina a Trapani passando per Palermo sono decine i roghi che stanno mettendo a dura prova, vigili del fuoco, forestale, forze dell'ordine, volontari. L'autostrada Palermo-Mazara del Vallo è chiusa per gli incendi. In direzione Mazara l'uscita obbligatoria è a Tommaso Natale, mentre in direzione Palermo uscita obbligatoria a Capaci. A Palermo la collina sopra l'ospedale Cervello è devastata, gli abitanti delle villette sono stati evacuati. Una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri, in precarie condizioni di salute è morta perché i sanitari del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. L'anziana ieri aveva la febbre alta, ma gli operatori, per il grosso rogo divampato nella zona di San Martino delle Scale, non sono riusciti a salvarla. A Palermo e in tanti altri comuni sono stati centinaia i black out elettrici con interruzione di elettricità e di conseguenza di acqua soprattutto per i condomini a più piani serviti da autoclave. Alcune famiglie sono senza corrente dal primo pomeriggio di ieri, come in via Agrigento, in via Veneto, in via Sciuti. Black out a macchia di leopardo: alcuni edifici hanno l'elettricità mentre gli altri adiacenti no. Roghi devastanti nel tapanese e nel messinese, dove sono state evacuate le abitazioni. Il Soccorso alpino e speleologico siciliano e 82simo Csar dell'Aeronautica Militare hanno salvato la notte scorsa un gruppo di 15 turisti rimasti intrappolati dalle fiamme, che hanno devastato anche San Vito Lo Capo,nella zona di Tonnara del Secco.



