Caldo e incendi: Asp Palermo, evitare di stare all'aperto

L'Asp di Palermo, con un avviso alla popolazione, raccomanda di evitare l'esposizione prolungata all'aperto "se non in casi strettamente necessari".

Le alte temperature - dice l'Asp - "unitamente alla presenza di fumo generato dai numerosi incendi, potrebbero determinare nella popolazione esposta, con particolare riguardo alle persone più deboli, l'insorgenza di disturbi dell'apparato cardio-circolatorio e respiratorio".

Il dipartimento Prevenzione dell'Asp invita a non uscire "nelle more della mitigazione del fenomeno e di acquisire il risultato delle analisi in corso di esecuzione". "L'indicazione - spiega l'Asp palermitana - trova particolare applicazione nei soggetti anziani e fragili ai quali si raccomanda di non uscire di casa se non per motivi eccezionali e possibilmente accompagnati".



