Al via Festival lirico teatri di Pietra, tributo a Morricone

L'edizione 2023 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra prenderà il via giovedì 27 luglio dal Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, opera del "pastore delle stelle", Lorenzo Reina.

Saranno le immortali melodie di Ennio Morricone, nella nuova e inedita opera realizzata dal musicista Corrado Neri, proprio su commissione del Festival dei Teatri di Piettra, a risuonare nella cavea del Teatro a cielo aperto. In programma le colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema, nell'innovativo format orchestrale e vocale.

Ennio Morricone sarà ancora protagonista di altri 7 eventi concertistici che si svolgeranno a Kamarina (6 Agosto), alla Villa Romana di Terme Vigliatore (7 Agosto), al Teatro Greco di Monte Jato (8 Agosto), al Teatro della Nike di Giardini Naxos (9 e 16 Agosto), a Centuripe (28 Agosto) e a Scicli presso Villa Penna (6 Settembre).

Per la sezione opera lirica, dopo il debutto del 5 Agosto a Siracusa, La Traviata, che quest'anno sarà presentata in una innovativa forma concertistica che prevede l'impiego di spettacolari effetti luci e la partecipazione del Balletto Flamenco di Murcia, sarà replicata in agosto il 12 al Teatro Greco di Tindari e il 24 al Teatro Antico di Taormina.

Il Festival proseguirà ancora a Taormina, dove presenterà anche una straordinaria serata dedicata alle musiche di Ennio Morricone, il 23 Agosto, e riproporrà il fortunato format delle contaminazioni tra pop d'autore e classica con il Pink Floyd Tribute, il 22 Agosto. A Tindari, invece, presenterà il Lucio Dalla Tribute, il 18 Agosto con la straordinaria partecipazione di Pierdavide Carone.



