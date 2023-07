Piantedosi, beni confiscati per le forze dell'ordine

"Oggi è una giornata importantissima e ringrazio il presidente della Regione Sicilia e tutti gli amministratori. Sono stato a Marsala per la consegna di un immobile, oggi invece abbiamo creato i presupposti per rilanciare ancora di più il tema della destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata che vede la Sicilia al primo posto in Italia con il 40%. Con il sostegno di raccordo e impegno finanziario contiamo di occupare uno spazio importante soprattutto per quello che riguarda la destinazione ad utilizzo per presidi delle forze di polizia. Dunque l'obiettivo è quello di fare in modo che con i patrimoni delle mafie si creano i presupposti affinché possa funzionare meglio il sistema giudiziario e di polizia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della firma del protocollo, in prefettura a Palermo, con la Regione Siciliana sui beni confiscati alla mafia.



